Маленьких тюменцев лечат дома: больницы перешли на противоэпидемический режим работы

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:43:58+03:00

Также «повезло» беременным женщинам и пенсионерам за 60

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В медицинских организациях Тюмени усилены меры профилактики гриппа и ОРВИ. Учреждения здравоохранения города перешли на противоэпидемический режим работы.

По информации Комитета здравоохранения администрации города Тюмени, такой режим предусматривает обязательную дезинфекцию, обеззараживание воздуха, регулярное проветривание помещений, а также соблюдение масочного режима медицинских работниками.

– Чтобы развести больных с признаками ОРВИ и пациентов с соматической патологией, во всех поликлиниках заболевших с признаками гриппа и ОРВИ принимают в специальных фильтрах. Медицинская помощь детям до трех лет, беременным женщинам, лицам старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями, осуществляется на дому, – сообщили в ведомстве.

В Комитете также добавили, что выписка лекарств для льготной категории граждан со стабильным течением заболевания также осуществляется на дому. Специалисты напоминают, что при высокой температуре необходимо остаться дома и вызвать врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU