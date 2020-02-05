2020-02-05T12:57:47+03:00
Общество

В ЯНАО проходит региональный конкурс «Лидер доверия потребителей – 2020»

Конкурс проводится для определения предприятий, отвечающих наилучшим стандартам обслуживания
Вадим Бегун
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В ЯНАО проходит региональный конкурс «Лидер доверия потребителей – 2020». Фото - НП «Тюменский деловой Клуб».В ЯНАО проходит региональный конкурс «Лидер доверия потребителей – 2020». Фото - НП «Тюменский деловой Клуб».
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В ЯНАО вновь проходит региональный конкурс «Лидер доверия потребителей – 2020». Подать заявку на участие можно до 15 февраля.

По информации организаторов, к участию в конкурсе приглашаются предприятия малого и среднего бизнеса сферы торговли, услуг, сервиса и производства. В награждении примут участие известные люди города, представители органов власти, руководители общественных и профессиональных объединений.

Фото - НП «Тюменский деловой Клуб».

Фото - НП «Тюменский деловой Клуб».

– Региональный конкурс проводится уже в 8-й раз. До этого народная премия вручалась в ХМАО и на территории г. Тюмени, а с 2016 года в рамках межрегионального сотрудничества решили расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. В декабре прошлого года нами был организован Конкурс в ЯНАО – городе Новом Уренгое. Основные цели – это создание авторитетного ресурса, влияющего на развитие и определяющего вектора развития Российского предпринимательства производственной сферы, а также сферы услуг и торговли; выявление субъектов предпринимательства, добившихся наибольших успехов в своей деятельности и прочее. Проектная работа по организации конкурса параллельно идет в двух городах – Ноябрьске и Чебоксарах, – рассказал генеральный директор ООО РКЦ «Кворум Сити» Алексей Голубовский.

Итоги конкурса – это показатель общественного признания и доверия потребителей. Данный проект уже был успешно реализован в нескольких городах: Сургуте, Тюмени, Нефтеюганске, Нижневартовске, Салехарде, Мегионе, Екатеринбурге, Уфе, Новом Уренгое. Общее количество участников за несколько лет насчитывает более тысячи предпринимателей.

Фото - НП «Тюменский деловой Клуб».

Фото - НП «Тюменский деловой Клуб».

21 февраля на торжественной церемонии награждения все участники г. Ноябрьска будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями и дипломами победителя. Кроме того, все участники будут иметь возможность принять участие в «Выставке достижений», пообщаться с коллегами-предпринимателями и СМИ.

Подробную информацию о премии можно узнать, перейдя по этой ссылке.

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