2020-02-05T12:40:33+03:00
Общество

Россиян, эвакуированных из Китая в Тюмень, доставили на автобусах в санаторий: появилось видео

На карантинную зону посторонним попасть не удастся
Анна Полякова
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Россиян, эвакуированных из Китая в Тюмень, доставили на автобусах в санаторий: появилось видеоРоссиян, эвакуированных из Китая в Тюмень, доставили на автобусах в санаторий: появилось видеоФото: Алена Кульмухаметова
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Пассажиров спецборта, прилетевшего из Китая, доставили на автобусах в санаторий. Появилось видео, как первых восемьдесят человек принял тюменский «Градостроитель», за тридцать километров от города. Здесь под присмотром специалистов им придется остановиться на 14 дней.

На карантинную зону посторонним попасть не удастся. Периметр круглосуточно под охраной Росгвардии. Лечебно-реабилитационный центр снащён автономной системой канализации, собственной дезинфекционной камерой и специально оборудованной прачечной, поэтому во внешнюю среду попасть ничего не сможет.

Эвакуированных из Китая россиян привезли в санаторий.Здесь они будут находится две недели на карантинеМария САННИКОВА

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко проверили условия, созданные для граждан, прибывших в Тюмень из Китая. Они оценили готовность реабилитационного центра с точки зрения организации медпомощи, наличия оборудования и медикаментов. Он также подчеркнул, что приняты меры, чтобы риски для жителей Тюмени и Тюменского района были минимальны. Никакого контакта с жителями не происходит.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев рассказал, что по прилёте в Тюмень жалоб у пассажиров не было никаких.Сотрудники санитарно-карантинного пункта регионального Управления Роспотребнадзора прямо на борту осмотрели пассажиров на наличие заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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