2020-02-05T12:36:11+03:00
Общество

Проблемные участки тюменских теплосетей увидят с высоты

За один лишь день можно обследовать до 120 квадратных километров территории
Вадим Бегун
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Проблемные участки тюменских теплосетей увидят с высоты. Фото - УСТЭК.Проблемные участки тюменских теплосетей увидят с высоты. Фото - УСТЭК.
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Тюменские теплосети проверят на прочность с использованием метода инфракрасной тепловой аэросъемки. Отличительная особенность такого способа проверки – масштаб и оперативность: за один день можно обследовать до 120 квадратных километров территории.

– Мы нацелены на повышение уровня безопасности эксплуатации тепловых сетей и обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Подобный метод в масштабе города позволит быстро обнаружить проблемные участки сетей. Это в свою очередь даст нам возможность оперативно предотвратить аварийные ситуации, – заявил генеральный директор УСТЭК Марат Царгасов.

Удобен метод еще и тем, что позволяет одновременно обследовать сети и сразу же наносить полученные результаты на карту. Аэросъемочное оборудование монтируется на борту самолета, съемка осуществляется с высоты 300-400 метров. Инфракрасные изображения в режиме реального времени записываются на жесткий диск бортового компьютера вместе с данными навигационной системы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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