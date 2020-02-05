Проблемные участки тюменских теплосетей увидят с высоты
Тюменские теплосети проверят на прочность с использованием метода инфракрасной тепловой аэросъемки. Отличительная особенность такого способа проверки – масштаб и оперативность: за один день можно обследовать до 120 квадратных километров территории.
– Мы нацелены на повышение уровня безопасности эксплуатации тепловых сетей и обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Подобный метод в масштабе города позволит быстро обнаружить проблемные участки сетей. Это в свою очередь даст нам возможность оперативно предотвратить аварийные ситуации, – заявил генеральный директор УСТЭК Марат Царгасов.
Удобен метод еще и тем, что позволяет одновременно обследовать сети и сразу же наносить полученные результаты на карту. Аэросъемочное оборудование монтируется на борту самолета, съемка осуществляется с высоты 300-400 метров. Инфракрасные изображения в режиме реального времени записываются на жесткий диск бортового компьютера вместе с данными навигационной системы.
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ИСТОЧНИК KP.RU