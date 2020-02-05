Иностранец женился на тюменке старше его на 19 лет ради прописки
В Тюмени суд признал фиктивным брак, который мигрант заключил, чтобы легализовать свое пребывание в России. Мужчина вовсе не намеревался создавать семью с женщиной, которая старше его на 19 лет.
По информации прокуратуры, в ноябре 2018 года 30-летний гражданин Азербайджана в Тюмени заключил брак с 49-летней жительницей Ялуторовского района. Однако семейные отношения долго не продлились. Накануне, 4 февраля, суд удовлетворил иск ведомства о признании союза фиктивным.
– Согласно статье 27 Семейного кодекса Российской Федерации, брак по решению суда признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью, – пояснили в пресс-службе прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU