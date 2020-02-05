2020-02-05T13:21:38+03:00
Происшествия

Тоболяк сильно побил подругу из-за обидного смс-сообщения

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тоболяк сильно побил подругу из-за обидного смс-сообщения.Тоболяк сильно побил подругу из-за обидного смс-сообщения.Фото: Ольга Крыльцова
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Тоболяк позвонил в полицию: он услышал, как в соседней квартире избивают девушку. Прибывшие стражи порядка отвезли в отдел поссорившуюся пару, однако позже потерпевшую пришлось доставлять в больницу: 24-летней местной жительнице стало плохо.

– 25-летний подозреваемый со своей подругой отдыхали в компании. После застолья они разъехались по своим домам. Мужчине пришло смс-сообщение от возлюбленной с текстом, что она больше не хочет с ним встречаться. Рассердившись, злоумышленник приехал к пострадавшей и начал бить ее кулаками по голове и другим частям тела, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время задержанный свою вину признал. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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