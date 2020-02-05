Из-за непогоды в Тюмени отменили «Лыжню России»
В Тюмени на неопределенный срок перенесли «Лыжню России – 2020». О дате проведения будет сообщено дополнительно.
«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, а также в целях профилактики роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» переносится», – такое сообщение от Тюменского городского многопрофильного центра разместила у себя на страничке в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба администрации города.
Напомним, что лыжная гонка должна была пройти 8 февраля на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья. По традиции, в спортивном мероприятии принимают участие семейные команды, школьники и студенты, а в «VIP-гонке» – представители власти, депутаты, руководители организаций и именитые местные спортсмены.
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ИСТОЧНИК KP.RU