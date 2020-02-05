2020-02-05T08:36:37+03:00
Общество

Тюменки смогут подавать заявление на маткапитал в роддомах

До этого женщины могли зарегистрировать там ребенка
Вадим Бегун
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Тюменки смогут подавать заявление на маткапитал в роддомах. Фото - pixabay.com.Тюменки смогут подавать заявление на маткапитал в роддомах. Фото - pixabay.com.
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Жительницы Тюменской области смогут подавать заявление на материнский капитал прямо в родильных домах. Проработать оказание государственной услуги поручил губернатор региона Александр Моор.

По мнению главы области, это будет удобно мамам малышей, избавит их от необходимости заниматься этим вопросом после выписки из родильного дома.

– В перспективе нужно стремиться к тому, чтобы государственные услуги были построены не по принципу заявительности. В тех случаях, где это возможно, оказывались автоматически для удобства и комфорта каждого человека, – считает губернатор.

Напомним, что региональный материнский капитал был введен в регионе с 1 января 2020 года. А с середины прошлого года у мам появилась возможность зарегистрировать рождение ребенка прямо в родильном доме.

По информации областного управления записи актов гражданского состояния, в целом в 2019 году в медицинских учреждениях органами ЗАГС городов Тюмени, Ишима, Тобольска зарегистрировано 4 577 рождений. Из них 114 – в Тобольске, 140 – в Ишиме, 4 323 – в Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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