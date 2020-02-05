2020-02-05T07:34:19+03:00
Происшествия

Пенсионер из Заводоуковска стал жертвой мошенника

Полицейские ищут обидчика пожилого мужчины
Вадим Бегун
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Пенсионер из Заводоуковска стал жертвой мошенника.Пенсионер из Заводоуковска стал жертвой мошенника.Фото: Ольга Крыльцова
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В заводоуковскую полицию поступило сообщение от местного жителя. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенника, который выманил у него более 55 тысяч рублей.

– Неизвестный позвонил на мобильный телефон, представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что с банковского счета потерпевшего происходит несанкционированное снятие денег. Звонивший пояснил, что может решить возникшую проблему и попросил для этого сообщить данные карты и пароль из СМС-сообщения, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Потерпевший поверил, и, чтобы не лишиться сбережений, сообщил всю требуемую информацию звонившему. Когда пришло уведомление, что с банковской карты списались все деньги, пенсионер понял, что стал жертвой мошенника.

В настоящий момент полицейские предпринимают меры для того, чтобы установить личность злоумышленника и вернуть потерпевшему его средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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