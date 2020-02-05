2020-02-05T07:33:02+03:00
Общество

Погода на 5 февраля в Тюмени: ожидается дождь со снегом

Солнце в этот день не покажется из-за плотных туч
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени ожидается дождь со снегом.В Тюмени ожидается дождь со снегом.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 февраля, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Практически все время будет идти дождь со снегом, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.

Температура воздуха ночью будет около нуля градусов, днем – до плюс 2. Вечером столбики термометров покажут минус 5. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2–7 метров в секунду.

5 февраля почитается память мученика Агафангела. В прежние времена погоду в этот день предсказывали белки и птицы. Если во время мороза белка покидает гнездо и спускается с дерева, это означает, что следует ждать оттепели. Если утром наши предки отчетливо слышали крик синицы, то они готовились к серьезным морозам.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выглядел подозрительно: на улице Энергетиков задержали тюменца с наркотиками
«Неделя обещает быть снежной»: тюменцев просят аккуратно парковаться во дворах
В Тюмени перенесли общественные слушания по новому парку
Пенсионер из Заводоуковска стал жертвой мошенника
Погода на 5 февраля в Тюмени: ожидается дождь со снегом
Александр Моор: в Тюменской области созданы комфортные условия для эвакуированных из Китая
Главный санитарный врач России Анна Попова прилетела в Тюмень
Новый глава округа, шумные холодильники и кролики из горящего дома: публикуем главные новости Тюмени 4 февраля января 2020 г.
Тюменские депутаты назвали суммы штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
Безработная тюменка содержала наркопритон в доме на улице Широтной
В Тюмени магазину пришлось отключить холодильники из-за слишком сильного шума
На видеоэкранах Тюмени показывают ролики о профилактике коронавируса
Количество заболевших ОРВИ в Тюменском районе увеличилось вдвое за неделю
Тюменского бизнесмена и юриста районной администрации судят за мошенничество
В Тобольске пожарные вытащили из горящего дома кроликов