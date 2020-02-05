Погода на 5 февраля в Тюмени: ожидается дождь со снегом

5 Февр. 2020 2020-02-05T07:33:02+03:00

Солнце в этот день не покажется из-за плотных туч

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Сегодня, 5 февраля, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Практически все время будет идти дождь со снегом, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.

Температура воздуха ночью будет около нуля градусов, днем – до плюс 2. Вечером столбики термометров покажут минус 5. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2–7 метров в секунду.

5 февраля почитается память мученика Агафангела. В прежние времена погоду в этот день предсказывали белки и птицы. Если во время мороза белка покидает гнездо и спускается с дерева, это означает, что следует ждать оттепели. Если утром наши предки отчетливо слышали крик синицы, то они готовились к серьезным морозам.

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ИСТОЧНИК KP.RU