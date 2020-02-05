«Неделя обещает быть снежной»: тюменцев просят аккуратно парковаться во дворах

5 Февр. 2020 2020-02-05T07:26:12+03:00

Автолюбители не должны ограничивать доступ к мусорным контейнерам

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Тюменских автомобилистов просят не заграждать проезд к мусорным бакам. Спецтехника должна беспрепятственно подъезжать к контейнерам.

На этой неделе в Тюмени ожидаются снегопады. В этой связи региональный оператор просит тюменцев о корректной парковке машин во дворах домов.

– Необходимо обращать внимание не только на доступ к контейнерам, но и на проезд по территории двора, ведь возможности маневрирования массивной техники ограничены. Некорректная парковка может помешать своевременному вывозу отходов и работе снегоуборочной техники, – заявили в пресс-службе «ТЭО».

Там отметили, что про дворы, где заблокирован проезд крупногабаритной техники, не забудут: по возможности туда поедут повторно.

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ИСТОЧНИК KP.RU