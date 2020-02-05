Выглядел подозрительно: на улице Энергетиков задержали тюменца с наркотиками

5 Февр. 2020 2020-02-05T07:55:44+03:00

На улице Энергетиков задержали тюменца с наркотиками. Фото - pixabay.com.

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Тюменские полицейские задержали мужчину, адекватность которого вызвала у них сомнение. Молодой человек выходил из подъезда дома на улице Энергетиков нетвердой походкой и выглядел подозрительно.

Стражи порядка решили досмотреть гражданина и доставили его в отдел полиции № 5. В кармане брюк горожанина они обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Как установили эксперты-криминалисты, у ранее судимого 35-летнего мужчины изъято наркотическое вещество массой 1,05 грамма.

– В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Максимальный срок наказания – до десяти лет лишения свободы, – уточнили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что за первый месяц нового года сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы выявили 75 преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU