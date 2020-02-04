2020-02-04T15:52:15+03:00
Общество

Тюменские депутаты назвали суммы штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним

Рассматривать дела будут административные комиссии
Вадим Бегун
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Тюменские депутаты назвали суммы штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним. Фото - пресс-служба Тюменской областной Думы.Тюменские депутаты назвали суммы штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним. Фото - пресс-служба Тюменской областной Думы.
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В Тюменской областной думе прошло заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Одним из самых обсуждаемых вопросов стало внесение изменений в Кодекс региона об административной ответственности. Поправки касаются штрафов за продажу несовершеннолетним энергетических напитков.

– Законопроект разработан с целью предупреждения причинения вреда подрастающему поколению, физическому и психическому развитию школьников и подростков. Работая над поправками, я и мои коллеги руководствовались именно этим, – заявил один из инициаторов законопроекта, член комитета по госстроительству Дмитрий Новицкий.

Депутаты предложили штрафовать граждан-нарушителей на сумму от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, в декабре 2019 года принят закон «Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков в Тюменской области». Он уже вступил в силу. Сейчас применяются штрафы, прописанные в федеральном Кодексе об административных правонарушениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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