2020-02-04T12:58:53+03:00
Происшествия

Тюменского бизнесмена и юриста районной администрации судят за мошенничество

Следователи уже собрали достаточную базу доказательств
Вадим Бегун
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Тюменского бизнесмена и юриста районной администрации судят за мошенничество. Фото - pixabay.com.Тюменского бизнесмена и юриста районной администрации судят за мошенничество. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области на скамье подсудимых оказались 45-летний предприниматель и 39-летняя бывший юрист администрации Ембаевского муниципального образования. Мужчине понадобилась земля, и он вовлек в преступную схему специалиста.

В начале 2018 года бизнесмен решил завладеть бесхозными земельными участками в Тюмени и Тюменском районе, на которые не было зарегистрировано право собственности. В этом вопросе он добился помощи юриста администрации Ембаевского муниципального образования, пообещав ей деньги. В июне прошлого года женщина передала подельнику папку с архивными договорами 1968–1969 годов.

– Предприниматель через подставных лиц обращался в Ембаевскую администрацию с просьбой выдать заверенный дубликат договоров купли-продажи участков, юрист изготавливала подложные проекты дубликатов, заверяла их подлинность. После она печатала справки о подтверждении факта нотариального удостоверения договоров и передавала подельнику, – раскрыли мошенническую схему в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Обвиняемый с июля по октябрь 2018 года по доверенности сдавал эти документы в Управление Росреестра для регистрации права собственности. По двум участкам регистрационные действия успешно состоялись, по остальным же специалисты выявили факты подложности. Дело передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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