Депутат Госдумы Николай Брыкин: власть должна разбираться в проблемах людей

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:27:24+03:00

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Личный приём граждан в рамках региональной недели провёл в приёмной ТРОО партии «Единая Россия» депутат Государственной думы РФ Николай Брыкин.

Один из пришедших – Александр Брюхов – рассказал о серьёзных материальных затруднениях, которые испытывает его семья. У супругов два сына, но работает одна жена, т.к. сам он «нетрудоспособный инвалид с детства». Брюхов пожаловался, что его семью необоснованно сняли с учёта малоимущих семей и отказали им в социальных выплатах, т.к. доход семьи превышает прожиточный минимум.

- Чем можем, тем поможем прямо сейчас, остальное - в рамках законодательства. В сложной жизненной ситуации может оказаться каждый, - отметил Николай Брыкин и оказал тюменцу финансовую помощь на покупку зимней одежды и обуви детям. Заявление Брюхова зафиксировано, письмо с просьбой разобраться в ситуации направлено главе города.

Депутат Госдумы Николай Брыкин

Военный пенсионер Александр Днепровский получает ведомственную пенсию и страховую пенсию по старости. Правда, мужчина почти 30 лет проработал на муниципальной службе и считает, что может претендовать на доплату. На приём к Брыкину он принёс папку с обращениями и ответами из разных инстанций, среди которых – ответ из Конституционного суда. В нём сообщается, что назначение выплаты не противоречит законодательству, но местные власти должны принять документ на муниципальном или региональном уровне.

- Вносить изменения в действующее правовое регулирование — прерогатива региональных властей. Исходя из возможностей бюджета, они могут внести данную категорию лиц, которые служили в МВД, армии, для получения доплаты к пенсии муниципальным служащим. По данному вопросу мы составим обращение губернатору Тюменской области и председателю облдумы, - пообещал Николай Брыкин.

Личный приём граждан у Николая Брыкина

Отчим многодетной жительницы Ишимского района Валерий Куприн рассказал депутату, что его приёмная дочь развелась с мужем и одна воспитывает шестерых детей. Старший – в армии, а младший – на руках. Семья живёт в маленькой квартирке в селе Стрехнино, и местные власти не спешат предоставить многодеткам жилплощадь. Николай Брыкин пообещал взять обращение на контроль и выяснить все обстоятельства.

Другой вопрос Валерия Куприна тоже касался жилья, но уже для него самого. Мужчина – участник боевых действий и относится к категории приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны. Он хотел бы воспользоваться внеочередным правом на получение квартиры в Тюмени. Николай Брыкин получил помощникам помочь ветерану составить письмо к мэру города и проконтролировать его рассмотрение.

Волонтёр «Милосердия» Надежда Сергеева пришла на приём с необычной просьбой. В этом году ветерану войны и труда Галине Кулаковой исполнится 92 года. Женщина очень любит читать периодические издания, в том числе «Тюменские известия». Сначала газету пенсионерке выписывала первичная ветеранская организация, но из-за финансовых трудностей в этом году пообещали выписать только с апреля-мая. Вопрос был решён сразу, в ближайшем отделении почты подписка на газету до конца года была оформлена.

Как рассказал депутат Госдумы Николай Брыкин, чаще всего на личных приёмах избиратели жалуются на бездействие властей. По его словам, оно выражается в невнимании, халатном отношении, бюрократии и формализме.

- Жалобы на власть региональную, муниципальную составляют процентов 20-25, еще около 30 касаются федерального уровня. Вторая половина обращений — это личные проблемы людей. Но если в них вникнуть, то и они перейдут в категорию недоработок местных властей, - отметил Николай Брыкин.

По мнению депутата, социальной напряжённости в обществе можно избежать, если все, кто надел на себя депутатский значок, будут разбираться в проблемах людей.

- Человек должен знать, что он не один, что есть те, кто реально поможет ему разобраться в вопросе. Если можешь помочь — помоги, не будь равнодушным. И не жди, что тебе воздастся. Помоги и забудь. Будешь сам в равновесии с собой жить, и люди будут тебя замечать, - подчеркнул Николай Брыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU