4 Февр. 2020 2020-02-04T11:50:54+03:00

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В Тюмени ожидается резкое потепление. Но раздеваться еще рано: на дворе последний месяц зимы, и неожиданное тепло вскоре сменится жгучим морозом.

В Тюмени завтра, 5 февраля, значительно потеплеет. Воздух прогреется до двух градусов выше нуля, ожидается переменная область, в городе пройдет дождь со снегом.

По информации тюменского гидрометцентра, в этот день будет дуть южный ветер со скоростью 9 метров в секунду. Его порывы достигнут 17 метров в секунду.

На следующий день ветер стихнет, однако вместе с этим придет похолодание. Так, в четверг, 6 февраля, температура воздуха опустится до минус 6 градусов.

Однако на этом сюрпризы природы не закончатся. До самого понедельника ожидается понижение температуры до 15 градусов ниже нуля. Ночью – от минус 17 до минус 26.

На следующей неделе тюменцев вновь порадует относительно теплая погода. Ртуть в градусниках устремится к нулевой отметке.

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ИСТОЧНИК KP.RU