«Кто-то снимал фильм ужасов?»: сотни птиц кружили в небе над Тюменью
В Тюмени горожанин снял на видео сотни птиц, которые кружили в небе над Тюменью. Итог своего труда мужчина слил в социальные сети.
«Кажется, накануне в Тюмени кто-то снимал ремейк фильма Хичкока «Птицы». Или как это объяснить?» – спрашивает автор видео Дмитрий Буянов.
Однако сведущие горожане охотно ему ответили. «Это свиристели, они стаями летают. Кормятся, в лесу нет питания, да и лесов-то скоро не станет вовсе. Где-то им нужно кушать», – пишут комментаторы. Другие утверждают, что подобное явление происходит каждый год.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что стаи свиристелей появились в областном центре. Птицы традиционно прилетают в город ближе к февралю и являются своеобразным символом приближения весны.
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В Тюмень прилетели свиристели..
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ИСТОЧНИК KP.RU