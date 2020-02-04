2020-02-04T09:15:33+03:00
Общество

«Кто-то снимал фильм ужасов?»: сотни птиц кружили в небе над Тюменью

Горожанин схватился за телефон, чтобы заснять пернатых [ВИДЕО]
Вадим Бегун
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Сотни птиц кружили в небе над Тюменью. Скриншот из видео Дмитрия Буянова.Сотни птиц кружили в небе над Тюменью. Скриншот из видео Дмитрия Буянова.
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В Тюмени горожанин снял на видео сотни птиц, которые кружили в небе над Тюменью. Итог своего труда мужчина слил в социальные сети.

«Кажется, накануне в Тюмени кто-то снимал ремейк фильма Хичкока «Птицы». Или как это объяснить?» – спрашивает автор видео Дмитрий Буянов.

Однако сведущие горожане охотно ему ответили. «Это свиристели, они стаями летают. Кормятся, в лесу нет питания, да и лесов-то скоро не станет вовсе. Где-то им нужно кушать», – пишут комментаторы. Другие утверждают, что подобное явление происходит каждый год.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что стаи свиристелей появились в областном центре. Птицы традиционно прилетают в город ближе к февралю и являются своеобразным символом приближения весны.

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В Тюмень прилетели свиристели..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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