4 Февр. 2020 2020-02-04T08:44:19+03:00

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Уникальное мероприятие – игротека «Конструктория» – пройдет в Ишиме 29 февраля и 1 марта. Кроме полюбившихся конструкторов со всего мира и детской железной дороги, ишимцев ждет «Город художников».

Организаторы игротеки приглашают детей и их родителей объединится за общими занятиями: конструированием из 30 самых необычных и разнообразных конструкторов, строительством 100 кв. метров детской деревянной железной дороги, примут участие в экологических и благотворительных акциях – сборе пластиковых крышечек и детском книжном обменнике. Также к предстоящей игротеке присоединится «Город художников», в котором будет представлено несколько видов живописи, поупражняться в которых смогут дети и взрослые любого возраста.

Фото - организаторы.

– Рада, что проект развивается. «Город художников» очень хорошо прошёл в Тюмени. Надеюсь, ишимским детям он тоже понравится! – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, идейный вдохновитель игротеки «Конструктория».

На мероприятии запланированы розыгрыши конструкторов и танцевальные мастер-классы.

Фото - организаторы.

Напоминаем, что игротека «Конструктория» пройдет 29 февраля и 1 марта с 10.00 до 19.00 в СОК «Локомотив» (ул. Свердлова, 112).

Приобрести билет на игротеку можно на этом сайте.