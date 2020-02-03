2020-02-03T20:16:57+03:00
Общество

Квартира наша – собака не наша: тюменцы после смерти родственника выгнали на улицу его собаку

Несчастное животное полтора месяца скитается у дома
Алена Кульмухаметова
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Шурик тоскует и отказыается от еды. Фото Надежды БондалШурик тоскует и отказыается от еды. Фото Надежды Бондал
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Пес Шурик очень тоскует по умершему хозяину. В его глазах застыла глубокая собачья печаль. Вся его жизнь перевернулась после того, как он «осиротел».

О несчастной собаке в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» рассказала Надежда Бондал. - Ул. А. Матросова, д.1. Хозяин собаки умер. Приехали его родственники, выгнали собаку за дверь, и уехали. Сказали: квартира наша, собака не наша. И вот уже 1,5 месяца Шурик живет в подъезде, ждёт, что его запустят домой. Помогите, пожалуйста, найти новых хозяев. Собака умная, спокойная, послушная, пишет тюменка.

Горожане поразились жестокости новых владельцев квартиры, которым наследство в виде собачки стало неугодным.

- В память о родственнике, в благодарность за наследство, приютите животину ну или имейте хоть совесть не выгонять зимой на улицу, а найдите ей дом, - комментирует Валентина. Ее высказывание поддержали за полчаса почти три десятка тюменцев.

Местная жительница Ирина рассказала, что собачка - герой их двора. Все соседи подкармливают Шурика.

- Даже в домовом чате пишут, когда он в нашем дворе появляется, чтобы кто может вышел покормил! Только вот пёс в последнее время от еды отказывается. Тоскует видимо малыш, - с грустью отмечает она.

Добавим, что на данный момент несколько горожан вызвались забрать Шурика и подарить ему домашнее тепло. Кто из них раньше заберет животинку и заберет ли вообще – не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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