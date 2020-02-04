Погода на 4 февраля в Тюмени: снег с самого утра

4 Февр. 2020 2020-02-04T05:02:02+03:00

В Тюмени снег будет идти с самого утра. Фото: Вадим Бегун

Солнце в этот день скроется за тучами

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Сегодня, 4 февраля, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. С утра будет идти снег, который закончится только ближе к вечеру.

Температура воздуха ночью будет минус 8 градусов, днем – минус 2. Вечером около нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 4–5 метров в секунду.

4 февраля отмечается день памяти апостола Тимофея. В прежние времена этот день был оплотом метелей, вьюг и морозов: «Это не диво, что Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, а ты подожди тимофеевских морозов».

Именно мороз определял предстоящую погоду. Если в мороз вспотели оконницы и рамы, надо ждать потепления. Если «снежные узоры» поднимаются вверх по стеклу, значит морозу продолжаться, а если наклонились – к оттепели. Если в полдень на Тимофея светит солнышко – весна идет ранняя.

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ИСТОЧНИК KP.RU