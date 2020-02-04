Директора тюменской УК оштрафовали за слишком нагретый воздух в квартирах

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:38:12+03:00

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Жильцы нескольких домов, расположенных на улицах Федюнинского, Митинского и Павла Шарова, пожаловались в Госжилинспекцию на «теплую» горячую воду и жару в квартирах. В результате директора управляющей компании привлекли к ответственности.

Проверка по коллективному обращению жителей микрорайона Ново-Патрушево прошла в декабре 2019 года. Инспектор обследовал 25 квартир и обнаружил, что в квартирах дома № 7 на улице Митинского горячая вода не соответствовала нормам – прибор зафиксировал показания в районе от +40,7 до +43,6 градусов. Однако показатели не должны быть ниже +60 и выше +75 градусов.

– Проблемы с температурой, но уже не воды, а воздуха, были выявлены и в других домах. В одной квартире показания приборов колебались на грани нормы, а в шести других, напротив, констатировали слишком нагретый воздух, что тоже не соответствует требованиям, – сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции региона.

По результатам проверки было выдано предписание, директора УК оштрафовали на 25 тысяч рублей. Позже организация устранила нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU