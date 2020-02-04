2020-02-04T07:33:04+03:00
Общество

Тюменская полиция, МЧС и Росгвардия готовятся к #СпецоперацииЛед

Горожан же угостят горячим чаем
Вадим Бегун
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Тюменская полиция, МЧС и Росгвардия готовятся к #СпецоперацииЛед. Фото - УМВД по Тюменской области.Тюменская полиция, МЧС и Росгвардия готовятся к #СпецоперацииЛед. Фото - УМВД по Тюменской области.
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В Тюмени на льду реки Тура пройдет традиционная #СпецоперацияЛед. Мероприятие состоится 23 февраля – в День защитника Отечества.

– Для участия приглашены команды силовых структур сопредельных регионов. В этот день в поддержку идей дорожной безопасности пройдут также заезды автоспортсменов-дрифтеров и трековые гонки на льду. В них примут участие лучшие гонщики Урала, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По информации ведомства, на Туре пройдут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей со стрельбой с демонстрацией приемов рукопашного боя.

В этот день на набережной будут работать площадки для юных зрителей, на которых продемонстрируют сборку и разборку настоящего оружия, ретро-автомобили и боевую технику. Горожан угостят из полевых кухонь горячим чаем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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