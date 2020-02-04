Мошенник заставил тюменку через банкомат перевести ему деньги

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:29:43+03:00

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В заводоуковскую полицию поступило сообщение от 58-летней местной жительницы. Женщина пожаловалась на мошенника, «благодаря» которому она потеряла 7 800 рублей.

– На мобильный телефон потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и предложил оформить кредит по выгодной ставке. Звонивший пояснил, что нужно проехать к банкомату и на месте продолжить начатую операцию по предоставлению кредита. Потерпевшую заинтересовало предложение, она решила оформить заем, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили: женщина проследовала к ближайшему банкомату и выполнила все указания звонившего. Когда пришло уведомление, что со счета банковской карты заявительницы списались все средства, она догадалась, что стала жертвой мошенника.

В настоящий момент полицейские предпринимают меры для того, чтобы установить личность злоумышленника и вернуть деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU