2020-02-03T15:49:13+03:00
Происшествия

«Дрожал и стучал зубами»: в Тюмени очевидец спас замерзающего мужчину

Автомобилист убедился, что потерпевшему необходима экстренная помощь
Вадим Бегун
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В Тюмени очевидец спас замерзающего мужчину.В Тюмени очевидец спас замерзающего мужчину.Фото: Ольга Крыльцова
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В минувшие выходные, несмотря на то что на улице было довольно тепло и снежно, не обошлось без чрезвычайных ситуаций. Троим тюменцам понадобилась помощь медиков в связи с обморожениями конечностей.

Сегодня, 3 февраля, в 4.48 на улице в поселке Богандинский автомобилист увидел лежащего на снегу человека. Замерзающий от холода 48-летний мужчина дрожал и стучал зубами, а его руки, голова и шея уже побледнели.

– Бригада скорой прибыла на место спустя 8 минут. Пострадавшего после обследования доставили в областную клиническую больницу № 1 с предварительным диагнозом «переохлаждение». На момент эвакуации состояние пациента оценили как средней степени тяжести, – сообщила пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Специалисты напоминают, что замерзающего от холода человека нужно как можно быстрее согреть. Например, его можно переместить в теплый автомобиль или помещение и дать горячее питье. Если такой возможности нет, то хотя бы укрыть от ветра одеялом или любой тканью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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