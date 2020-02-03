Житель Тюмени из-за страха расправы перевел давнему другу полмиллиона рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:44:04+03:00

По факту вымогательства и кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовное дело

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В тюменскую полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что стал жертвой давнего знакомого, который вымогает у него деньги.

– В конце октября, побоявшись расправы, потерпевший перевел со своей банковской карты на счет злоумышленника 480 тысяч рублей. Позже тот снова вышел на связь и потребовал денег. Тюменец заявил о готовящемся преступлении, оперативники пресекли незаконные действия, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Ранее судимый за вымогательство 32-летний подозреваемый был задержан. Оказалось, что это не единственное преступление мужчины, так как в его квартире нашли чужие банковские карты. Их он отнял у знакомого и снял 130 тысяч рублей. Все деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

В отношении рецидивиста возбуждены уголовные дела. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU