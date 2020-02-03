Тюменцам рассказали о преимуществах электронной трудовой книжки

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:55:18+03:00

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С 1 января 2020 года на территории России ввели электронные трудовые книжки, не имеющие бумажного аналога.

Для всех граждан переход на электронный носитель сведений о трудовой деятельности является добровольным и осуществляется только с согласия человека. Исключение составляет только категория граждан, что впервые устроятся на работу с 2021 года. Учет их трудовой деятельности будет вестись в электронном формате, без создания бумажного носителя.

Чем полезна электронная трудовая книжка?

Во-первых, сотрудники получают быстрый доступ к данным о трудовой деятельности, об уплаченном работодателем налоге, во-вторых, удобство при дистанционном трудоустройстве, в-третьих, дистанционное оформление документов, связанных с трудовой деятельностью, в-четвертых, нельзя испортить или потерять документ.

– Многие переживают о безопасности и сохранности всех данных. Сбой портала? А вдруг хакерские атаки? Потеря сведений о трудовом стаже – здесь есть чего опасаться. Также далеко не все граждане приветствуют хранение информации о себе в электронном виде. А еще такой вопрос: а везде ли есть нормальный доступ в интернет? – комментирует нововведение Светлана Чуйкова, директор кадрового агентства «Авантаж».

По составу данных оба варианта документа будут идентичны. Здесь соберется информация о работнике, о дате приема, увольнения, перевода на другую работу, месте работы, виде мероприятия (прием, перевод, увольнение), должности, профессии, специальности, квалификации, структурном подразделении, о виде поручаемой работы, об основании кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа), а также о причине прекращения трудового договора.

– Переход на электронные трудовые книжки позволит минимизировать ошибки и ускорит доступ к получению информации. Это значительно облегчит для каждого из нас получение государственных услуг в том числе, – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».

С более подробной информацией о нововведении можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.