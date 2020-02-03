3 Февр. 2020 2020-02-03T13:30:23+03:00

Тюменскую УК привлекли к ответственности из-за перебоев в подаче горячей воды. Фото - Госжилинспекция Тюменской области.

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Жительница дома № 46 на улице Кремлевской пожаловалась на перебои в подаче горячей воды и отопления. Жилищные инспекторы установили причину частого отсутствия тепла в квартире тюменки.

Оказалось, что горожанка была лишена горячего водоснабжения и отопления из-за повреждений на участках тепловой магистрали. Так, в общем за один месяц превышение допустимого перерыва в предоставлении коммунальных услуг составило 38 часов и 15 минут. Работы по ликвидации производились специалистами АО «УСТЭК».

– Допустимая продолжительность перерыва в подаче горячей воды – 8 часов суммарно в течение одного месяца, 4 часа – единовременно. Максимально допустимый перерыв в отоплении — 24 часа суммарно в течение одного месяца, – пояснили в пресс-службе Госжилинспекции региона.

В ведомстве отметили, что ресурсоснабжающая организация была привлечена к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU