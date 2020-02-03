В Тюмень доставят крупную партию медицинских масок

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:13:41+03:00

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В Тюмень сегодня, 3 февраля, должны привезти крупную партию профилактических средств – масок. Высокий спрос вызван сезонным подъемом ОРВИ.

– Маски есть в наличии в сети аптек «Фармация», также проведена на днях рабочая встреча с представителями крупных аптечных сетей. Маски заказаны, более 700 тысяч ожидаются уже в понедельник. К сожалению, ценообразование коммерческих структур мы не может регулировать, но на встрече обсуждалось, что цены не должны повышаться, – сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что маски можно изготовить и самостоятельно: марлевые повязки обладают не меньшей, а, может, и большей эффективностью. По словам самих потребителей, их даже легче носить.

– Не забывайте, что маски не нужно носить на улице – только в помещениях, в местах массового скопления людей. Все остальные меры профилактики тоже соблюдать обязательно, – напомнили в департаменте.

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ИСТОЧНИК KP.RU