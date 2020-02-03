2020-02-03T12:13:41+03:00
Здоровье

В Тюмень доставят крупную партию медицинских масок

Высокий спрос вызван сезонным подъемом ОРВИ
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмень доставят крупную партию масок.В Тюмень доставят крупную партию масок.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмень сегодня, 3 февраля, должны привезти крупную партию профилактических средств – масок. Высокий спрос вызван сезонным подъемом ОРВИ.

– Маски есть в наличии в сети аптек «Фармация», также проведена на днях рабочая встреча с представителями крупных аптечных сетей. Маски заказаны, более 700 тысяч ожидаются уже в понедельник. К сожалению, ценообразование коммерческих структур мы не может регулировать, но на встрече обсуждалось, что цены не должны повышаться, – сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что маски можно изготовить и самостоятельно: марлевые повязки обладают не меньшей, а, может, и большей эффективностью. По словам самих потребителей, их даже легче носить.

– Не забывайте, что маски не нужно носить на улице – только в помещениях, в местах массового скопления людей. Все остальные меры профилактики тоже соблюдать обязательно, – напомнили в департаменте.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменскую УК привлекли к ответственности из-за перебоев в подаче горячей воды
Работник тюменского завода получил серьезную травму, поднимаясь по лестнице
Сбербанк рассказал о нововведениях в рамках проектного финансирования застройщиков
В тобольской больнице скончался пациент. Проводится проверка
В Тюмень доставят крупную партию медицинских масок
Тюменцы выбрали улицы для ремонта в 2020 году
В тюменской поликлинике задержали мужчину в неадекватном состоянии
Более ста новых супружеских пар появятся в Тюмени 20 февраля 2020 года
Состояние тюменской студентки, госпитализированной с коронавирусом, остается стабильным
В Тюмени водители автобусов проводили двойную оплату с банковских карт пассажиров
Тоболячка украла у знакомой порванную цепочку
В Тюменской области осудят подростка, ударившего ножом школьника
Пьяный тюменец «заминировал» центр города
Неизвестный похитил у двух тоболячек крупную сумму денег