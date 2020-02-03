2020-02-03T15:51:30+03:00
Общество

Тюменские прокуроры заставят УК убраться в доме, жильцы которого пожаловались на грязь

Местные жители, по их словам, исправно платят за уборку
Вадим Бегун
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Тюменские прокуроры заставят УК убраться в доме, жильцы которого пожаловались на грязь. Фото - Марианна Тюхай.Тюменские прокуроры заставят УК убраться в доме, жильцы которого пожаловались на грязь. Фото - Марианна Тюхай.
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Прокуратура Тюменского района провела проверку деятельности МУП «Коммунальщик», которое курирует дом №14 по улице Заводской в поселке Винзили. Жильцы пожаловались на вездесущую грязь в местном паблике в социальной сети.

По информации ведомства, организация не приняла надлежащих мер к своевременному косметическому ремонту общего имущества и обеспечению благоприятных условий для проживания граждан. В адрес директора МУП внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее 30 января, в группе «ЧС Тюмень» Марианна Тюхай опубликовала фотографии дома, жильцы которого, по ее словам, «устали бороться за право жить в чистоте».

«Дело все в том, что управляющая компания отписывается, якобы в нашем доме все чисто, пыль протирается ежедневно. Но по факту, у нас очень грязно. Пыль, паутина, пятна крови на стенах (дверях, дверных ручках, перилах). Стены, двери, перила в грязи. Окна, плафоны в пыли», – пишет женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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