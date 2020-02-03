3 Февр. 2020 2020-02-03T11:29:42+03:00

Тюменцы выбрали улицы для ремонта в 2020 году. Фото: Вадим Бегун

Всего в голосовании участвовало 307 человек

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Тюменцы выбрали улицы, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте. В итоговый список попали дороги, которые упоминались более десяти раз.

Напомним, в декабре на портале «Я решаю!» проходил опрос, где горожанам предлагали указать дороги и улицы, которым в 2020 году необходимо уделить первоочередное внимание. Проголосовали 307 участников проекта. Данные были обработаны.

– Территории, которые назывались более десяти раз, были включены в программу на этот год. На данный момент эти списки улиц направлены сетевым организациям, чтобы они проверили состояние сетей и провели необходимые ремонтные работы перед тем, как на объекты выйдет дорожная техника, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Список улиц, которые предварительно включили в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», выглядит следующим образом: ул. Казаровская, ул. Велижанская, ул. Чайковского, ул. Тимофея Чаркова (Велижанский тракт – ул. Т. Чаркова, 8г, стр. 4), ул. Моторостроителей, проезд Майский, ул. Народная (ул. Широтная – ул. Федюнинского), ул. Суходольская (ул. Николая Ростовцева – ул. Е. Богдановича), ул. Варшавская (ул. Федюнинского – с/о «Суходольный» – с/о «Лесная поляна»), ул. Парфенова, ул. Пермякова, ул. Волгоградская.

Кроме того, в этом году, возможно, отремонтируют ул. Восстания (ул. Волгоградская – ул. Интернациональная), ул. Современную, ул. Беломорскую (Товарное Шоссе – ул. Лунева), ул. Ипподромскую (ул. Перекопская – ул. Беломорская), ул. Михаила Яценко, ул. Ленинградскую (ул. Московский Тракт – ул. Волгоградская), ул. Садовую (ул. Почтовая – ул. Льва Толстого), ул. Менжинского (ул. Щербакова – ул. Ватутина), ул. Советскую (ул. М. Горького – берег р. Туры), ул. Фабричную (ул. Холодильная – ул. М.Горького), ул. А. Протозанова, ул. Губернскую и ул. Газовиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU