Тюменским УК напомнили о висящих над головами горожан сосульках

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:02:29+03:00

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Тюменские УК обязаны заранее проверять крыши, а днем незамедлительно убирать с них снег и сосульки и чистить от наледи водосточные трубы. В случае непринятия мер юрлицо может быть оштрафовано на сумму до 200 тысяч рублей.

– Специалисты служб заказчика по благоустройству административных округов города усилили контроль за уборкой снега с крыш. Квартальные ежедневно осматривают многоэтажки на всех имущественных комплексах города, выявляют опасные участки, требуют обнести их сигнальной лентой, своевременно провести очистку снега и льда с крыш и вывезти их, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве напомнили, что за непринятие мер по уборке снега и наледи УК может быть выписан солидный штраф. Так, физлицо отдаст от 3 до 5 тысяч рублей, должностное – от 20 до 50 тысяч рублей, юрлицо – от 50 до 200 тысяч рублей.

Кстати, о нависшей снежной угрозе с крыш жители могут сообщать на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Сосульки на крыше». В течение восьми рабочих дней они получат ответ.

Также о проблеме можно рассказать специалистам служб заказчика по благоустройству, позвонив по телефонам: Центральный округ – 35-34-74; Калининский округ – 43-61-92; Ленинский округ – 20-92-55 и Восточный округ – 51-02-76.

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ИСТОЧНИК KP.RU