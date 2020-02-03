2020-02-03T10:41:33+03:00
Общество

Более ста новых супружеских пар появятся в Тюмени 20 февраля 2020 года

Был зафиксирован рост подачи заявлений
Вадим Бегун
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Более ста новых супружеских пар появятся в Тюмени 20 февраля 2020 года. Фото - pixabay.com.Более ста новых супружеских пар появятся в Тюмени 20 февраля 2020 года. Фото - pixabay.com.
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В красивую дату – 20.02.2020 – в Тюмени узами брака свяжет себя 101 пара. Сейчас заявление на заключение брака можно подать за 12 месяцев.

– Этот год дарит молодоженам зеркальные даты – 02.02.2020 и 20.02.2020, такое случается нечасто. Накануне, 2 февраля, в органах ЗАГС региона был выходной, на 20 февраля подано 101 заявление, из них 48 – через портал государственных услуг, – рассказала начальник Управления ЗАГС Тюменской области Лилия Амбарцумова.

Она отметила, что подать заявление на заключение брака сейчас возможно за 12 месяцев. Те, кто выбрал особенные даты для регистрации, подумали об этом заблаговременно.

По информации пресс-секретаря филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Инны Еремеевой, услуга «Государственная регистрация заключения брака» через Единый портал государственных услуг набирает всё большую популярность среди тюменцев. Так, в 2018 году было подано около 2 600 электронных заявлений в ЗАГС, в 2019 году – 2 900.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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