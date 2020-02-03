Тоболячка украла у знакомой порванную цепочку

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:06:32+03:00

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде

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В Тобольске 31-летняя местная жительница похитила у своей знакомой золотую цепочку за шесть тысяч рублей. Украденное украшение она сдала в ломбард.

По версии следствия, подозреваемая отдыхала в компании друзей. В какой-то момент между присутствующими женщинами произошел конфликт, в результате которого у потерпевшей порвалась золотая цепочка. Подозреваемая, воспользовавшись случаем, подобрала украшение.

Позднее она сдала цепочку в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды. По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело.

В настоящее время подозреваемая свою вину признала, она находится под подпиской о невыезде. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU