Тоболячка украла у знакомой порванную цепочку
В Тобольске 31-летняя местная жительница похитила у своей знакомой золотую цепочку за шесть тысяч рублей. Украденное украшение она сдала в ломбард.
По версии следствия, подозреваемая отдыхала в компании друзей. В какой-то момент между присутствующими женщинами произошел конфликт, в результате которого у потерпевшей порвалась золотая цепочка. Подозреваемая, воспользовавшись случаем, подобрала украшение.
Позднее она сдала цепочку в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды. По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело.
В настоящее время подозреваемая свою вину признала, она находится под подпиской о невыезде. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, передает «МегаТюмень».
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ИСТОЧНИК KP.RU