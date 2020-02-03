В Тюменской области осудят подростка, ударившего ножом школьника

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:09:36+03:00

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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью: он с ножом напал на школьника.

– 11 октября 2019 года вечером на перроне железнодорожной станции Голышманово между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт. В ходе него 17-летний молодой человек нанес удар ножом 15-летнему подростку, – сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Следователи собрали необходимые доказательства виновности подростка, допрошено более 20 свидетелей, назначен и проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские экспертизы, молекулярно-генетическая экспертиза, криминалистическая экспертиза холодного оружия и другие.

Кроме того, следственным органом внесены представления в органы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU