Пьяный тюменец «заминировал» центр города

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:51:14+03:00

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В тюменскую полицию днем 30 января поступило сообщение о якобы существующей угрозе для граждан в центре Тюмени. Звонивший сообщил, что, если не будут выполнены его требования, произойдет непоправимое. К счастью, всё это оказалось лишь шуткой: никаких предметов, представляющих опасность для окружающих, не обнаружили.

– В кратчайшие сроки стражи правопорядка установили личность злоумышленника, им оказался ранее судимый 39-летний житель Тюмени. Его задержали по месту жительства. Свой поступок подозреваемый объяснил желанием пошутить. Необходимо отметить, что на момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В настоящее время по факту ложного сообщения возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Рассматривается вопрос о возмещении материального ущерба, связанного с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке поступившей угрозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU