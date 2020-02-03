Неизвестный похитил у двух тоболячек крупную сумму денег

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:02:44+03:00

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За одни сутки в Тобольске зарегистрировано две кражи с банковских счетов. В обоих случаях заявительницам звонил неизвестный и представлялся сотрудником банка.

– Злоумышленники интересовались, осуществляют ли в данный момент потерпевшие оплату за покупку товаров. Получив отрицательный ответ, лжесотрудники тут же убеждали женщин, что неизвестные пытаются несанкционированно расплатиться деньгами, находящимися на банковских счетах тоболячек, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Не убедившись в достоверности информации, наивные женщины в надежде сохранить свои деньги сообщили преступникам коды, приходившие в СМС-сообщениях. В итоге 35-летняя потерпевшая лишилась около 33 тысяч рублей, а у 63-летней пенсионерки похитили более 39 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам следователями возбуждены уголовные дела. Полицейские занимаются поиском фигуранта и настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными при поступлении подобных звонков.

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ИСТОЧНИК KP.RU