2020-02-03T07:02:44+03:00
Происшествия

Неизвестный похитил у двух тоболячек крупную сумму денег

По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Неизвестный похитил у двух тоболячек крупную сумму денег. Фото - pixabay.com.Неизвестный похитил у двух тоболячек крупную сумму денег. Фото - pixabay.com.
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За одни сутки в Тобольске зарегистрировано две кражи с банковских счетов. В обоих случаях заявительницам звонил неизвестный и представлялся сотрудником банка.

– Злоумышленники интересовались, осуществляют ли в данный момент потерпевшие оплату за покупку товаров. Получив отрицательный ответ, лжесотрудники тут же убеждали женщин, что неизвестные пытаются несанкционированно расплатиться деньгами, находящимися на банковских счетах тоболячек, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Не убедившись в достоверности информации, наивные женщины в надежде сохранить свои деньги сообщили преступникам коды, приходившие в СМС-сообщениях. В итоге 35-летняя потерпевшая лишилась около 33 тысяч рублей, а у 63-летней пенсионерки похитили более 39 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам следователями возбуждены уголовные дела. Полицейские занимаются поиском фигуранта и настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными при поступлении подобных звонков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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