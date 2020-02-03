2020-02-03T06:22:09+03:00
Происшествия

Тюменская организация, расчищая территорию, повредила деревья на 700 тысяч рублей

По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменская организация, расчищавшая территорию, повредила деревья на 700 тысяч рублей. Фото - УМВД по Тюменской области.Тюменская организация, расчищавшая территорию, повредила деревья на 700 тысяч рублей. Фото - УМВД по Тюменской области.
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В уватскую полицию поступило сообщение от представителя районного лесничества. Мужчина заявил, что неизвестные повредили лесные насаждения.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что в районе села Муген одна из организаций, выполняя работы по расчистке территории, нанесла урон деревьям.

– Руководитель проекта, 68-летний житель Новосибирска, дал поручение подчиненным расчистить участок за пределами установленной границы, что повлекло повреждение лесных насаждений общей площадью 0,68 гектар. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила 700 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время руководитель организации задержан правоохранителями. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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