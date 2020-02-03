2020-02-03T05:41:59+03:00
Общество

На улице Бабарынка в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Бабарынка в Тюмени отключат светофоры.На улице Бабарынка в Тюмени отключат светофоры.Фото: Вадим Бегун
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 3 февраля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 11.00 до 16.00 отключение светофорных объектов произойдет на улице Бабарынка в районе дома № 16

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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