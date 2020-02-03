Погода на 3 февраля в Тюмени: наблюдаем за небом и месяцем

3 Февр. 2020 2020-02-03T05:02:13+03:00

В Тюмени сегодня осадков не будет. Фото: Вадим Бегун

Солнце в этот день горожане не увидят

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Сегодня, 3 февраля, На протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 12–13 градусов, днем – минус 6. Вечером станет морозней на один градус. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1–4 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Максима Исповедника и Максима Грека. В старину была такая поговорка: «Если месяц заскользил, в тучу белый рог вонзил - будет доброе жито да мука в сито» – молодой месяц в облаках указывал на хороший урожай. А вот ясное небо предвещало недород.

Ярко-красный закат 3 февраля указывал на морозный ясный завтрашний день; а ясная погода – на раннюю весну. Если днем солнце светит ярко, то летом на фруктовых деревьях плоды червивы будут, а если оно за облака прячется, плоды будут чисты и здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU