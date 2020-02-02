У молодых тюменских режиссёров появился шанс поставить спектакль в «Ангажементе»

2 Февр. 2020 2020-02-02T19:15:50+03:00

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Молодые талантливые режиссёры могут принять участие во второй режиссёрской лаборатории «12+», которую организует молодёжный театр «Ангажемент». Цель мероприятия – найти современный сценический язык для работы с подростковой аудиторией.

По словам организаторов, сегодня на сценах тюменских репертуарных театров очень мало постановок, которые адресованы подросткам. Все спектакли с возрастным ограничением 12+ представляют собой постановки по классическим литературным произведениям либо адресованы более взрослой аудитории.

Дефицит этот связан с тем, что возрастное ограничение появилось в России только несколько лет назад, поэтому понятие «подросток» требует нового подхода и переосмысления.

– Невероятно важно привлечь внимание молодых театральных деятелей к необходимости поиска нового театрального языка для работы с самой «молчаливой», но и самой нуждающейся в общении аудиторией, – цитирует организаторов портал «Вслух.ру».

Заявки на участие принимаются до 26 февраля 2020 года. Уже 2 марта объявят состав конкурсантов для участия в финальном этапе лаборатории, который пройдёт с 13 по 17 апреля в Тюмени. По его итогам определят лучший режиссёрский эскиз, а его режиссёр получит право на постановку профессионального спектакля в «Ангажементе» на основе эскиза.

ИСТОЧНИК KP.RU