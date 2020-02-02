Ишимцы составят чек-лист успешного человека на образовательном тренинге

2 Февр. 2020 2020-02-02T17:16:34+03:00

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Образовательный воркшоп по созданию индивидуальных маршрутов развития личности пройдёт 4 февраля в 18 часов в ишимском мультицентре «Моя территория» (ул. Ленина, 7). Горожанам расскажут, какие навыки предопределяют успех в карьере и жизни.

Проведёт воркшоп менеджер проектов мультицентра Дарья Мороз. Во время тренинга участники узнают, как следовать нужному направлению, как выбрать траекторию жизни и как познать себя через окружающих детей. В конце мероприятия участники составят чек-лист успешного человека.

По словам Дарьи, в каждом человеке с рождения заложен потенциал для совершенствования навыков и умений.

- Мы сами выбираем тот путь, по которому пойдем по жизни. Процесс личностного роста возможно запустить лишь тогда, когда у человека появляется непреодолимое желание к развитию, самосовершенствованию, - цитирует Дарью «Мой портал».

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU