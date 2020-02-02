2020-02-02T16:15:55+03:00
Спорт

Максим Фадеев прыгнет с парашютом над тюменской набережной

Мастер спорта России по парашютному спорту выступит на открытии #СпецоперацииЛёд 23 февраля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Максим Фадеев прыгнет с парашютом над тюменской набережнойМаксим Фадеев прыгнет с парашютом над тюменской набережнойФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Прыжки на лёд Тура в районе Моста влюблённых совершат парашютисты Тюменского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, выступление пройдёт на открытии #СпецоперацииЛёд 23 февраля в 14 часов.

В состав группы вошли: ветеран тюменского парашютного спорта Сергей Русаков, мастера спорта России Максим Фадеев и Игорь Новопашин, кандидаты в мастера спорта Владимир Аталыков и Геннадий Анашин. На счету каждого – более тысячи прыжков с парашютом. Своим выступлением они поддержат состязания, которые направлены на популяризацию службы в правоохранительных органах и обеспечение безопасности на дорогах.

Парашютисты прыгнут с высоты 1200 метров над тюменской набережной, с российским триколором, флагом Тюменской области, ДОСААФ России и ЗАО «ЮТэйр», который предоставил самолёт АН-2.

Стоит отметить, что свой первый прыжок с парашютом в Тюменском аэроспортивном клубе каждый год совершают более тысячи жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам рассказали, как правильно использовать одноразовые маски
Ишимцы составят чек-лист успешного человека на образовательном тренинге
Максим Фадеев прыгнет с парашютом над тюменской набережной
Тюменский морж рассказал о пользе обливания холодной водой
Как получить в Тюмени налоговый вычет на образование
Тюменка переломала кости, выпав из окна многоэтажки
Стационар тюменской психбольницы получил сертификат качества Росздравндзора
Журналисты программы «Мужское / Женское» замучили селянку из Тюменского района
Тюменьстат исследует в регионах «тюменской матрёшки» рабочую силу
В больницах и поликлиниках Тюменской области введён карантин
В Тюменской области пожилым и инвалидам уделяют особое внимание
Жители Голышманово станцуют вальс и полонез в нарядах XIX века
Врачи оценили состояние китайской студентки, которая слегла в Тюмени с коронавирусом
Тюменцам рассказали, как распознать недобросовестных работодателей
В Упоровском районе выпустят книгу «Солдаты Великой Победы»