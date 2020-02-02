Максим Фадеев прыгнет с парашютом над тюменской набережной

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:15:55+03:00

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Прыжки на лёд Тура в районе Моста влюблённых совершат парашютисты Тюменского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, выступление пройдёт на открытии #СпецоперацииЛёд 23 февраля в 14 часов.

В состав группы вошли: ветеран тюменского парашютного спорта Сергей Русаков, мастера спорта России Максим Фадеев и Игорь Новопашин, кандидаты в мастера спорта Владимир Аталыков и Геннадий Анашин. На счету каждого – более тысячи прыжков с парашютом. Своим выступлением они поддержат состязания, которые направлены на популяризацию службы в правоохранительных органах и обеспечение безопасности на дорогах.

Парашютисты прыгнут с высоты 1200 метров над тюменской набережной, с российским триколором, флагом Тюменской области, ДОСААФ России и ЗАО «ЮТэйр», который предоставил самолёт АН-2.

Стоит отметить, что свой первый прыжок с парашютом в Тюменском аэроспортивном клубе каждый год совершают более тысячи жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU