Тюменский морж рассказал о пользе обливания холодной водой

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:05:20+03:00

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Положительное влияние закаливания и обливания холодной водой известно с давних времён. В Тюменской области оно тоже популярно, и даже четырёхлетние дети из винзилинского детского сада и школьники из села Богандинское за время участия в программе закаливания за год ни разу не заболели.

Как рассказал тюменский морж со стажем Валерий Щукин, воздействие холода на организм и время, за которое он стабилизирует жизнедеятельность, и есть способность противостоять инфекциям и болезням.

- Важна регулярность. Нет регулярности - нет тренировки. Во время закаливающих процедур происходит сосудистая реакция (от холода сосуды сужаются, от жары расширяются, отсюда сердечная активность и текучесть крови). В кровь выбрасываются гормоны, это «эндорфиновый откат», знакомый всем, кто занимался спортом, длительным физическим трудом, банщикам, - говорит морж.

По его словам, создавая организму некомфортные условия, человек преодолевает инстинкт самосохранения. Отсюда – эйфория и соответствующее психическое состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU