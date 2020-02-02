Как получить в Тюмени налоговый вычет на образование

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:40:18+03:00

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Налоговые вычеты на образование не пользуются большой популярностью у тюменцев из-за незнания людей своих прав. Такое мнение выразила тюменский бухгалтер Елена Носкова. По её словам, налоговый вычет – это часть денег, которые можно вернуть с налога в 13%, каждый месяц удерживающийся из зарплаты.

– Главное условие: человек должен официально работать, а с его зарплаты отчисляться НДФЛ. Получить вычет можно за оплату обучения себе, своих детей и даже братьев и сестер, если им не исполнилось 24 года. Нельзя оформить вычет, если учебу оплачивал работодатель, или за счет средств материнского капитала, - цитирует Елену Носкову издание «Тюменская область сегодня».

Сегодня каждый тюменец может вернуть часть денег не только за обучение в вузе, но и за детский сад, частную школу, платные кружки и секции. Правда, деньги должны быть потрачены именно на учёбу, а не на содержание ребёнка. У самого учреждения должна быть лицензия.

Елена отмечает, что деньги можно вернуть даже за обучение в автошколе или курсы английского языка. Максимальная сумма расходов, которая учитывается при оформлении вычета, составляет 50 тысяч рублей ежегодно (при обучении детей) или 120 тысяч рублей в год (при собственном обучении или обучении брата или сестры).

Чтобы оформить вычет, нужно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, подготовить документы, которые подтверждают расходы, и представить их в налоговую по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU