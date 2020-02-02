Тюменка переломала кости, выпав из окна многоэтажки
Жительница Тюмени в минувшую субботу, 1 февраля, выпала из окна третьего этажа многоэтажки по ул. Харьковская. Как сообщает портал «Мегатюмень» со ссылкой на очевидцев происшествия, сначала она упала на козырёк продуктового магазина, обошла его и потом ещё раз прыгнула.
По информации департамента здравоохранения Тюменской области, вызов в скорую помощь поступил в 9.46 утра. Пациентку доставили в Областную клиническую больницу, где у неё диагностировали множественные переломы.
В настоящее время женщина получает всё необходимое лечение, её состояние оценивается как средней тяжести.
Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала, что 24 января на улице Николая Зелинского в Тюмени случилась трагедия. Девушка выпала из окна многоэтажки и разбилась. Сообщение об обнаружении тела поступило в первый отдел полиции в 14.16. Полицейские на месте ЧП обнаружили труп 19-летней девушки.
ИСТОЧНИК KP.RU