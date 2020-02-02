Стационар тюменской психбольницы получил сертификат качества Росздравндзора

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:37:20+03:00

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Стационар тюменской Областной клинической психиатрической больницы получил сертификат качества Росздавнадзора. Проверяли стационар по 11 направлениям стандартов в области безопасности и качества оказания медицинской помощи (материально-техническая база, оснащённость, системы идентификации личности пациента, управления персоналом, эпидемиологическая безопасность и т.д.). Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, добровольный аудит инициировало руководство больницы и региональный депздрав.

За счёт собственных средств, за год подготовки к аудиту, клиника обновила пандусы и входные группы, внутренние лестничные пролёты оборудовали антискользящим покрытием и оборудовали поручнями. Появились и таблички-указатели на языке Брайля для слабовидящих.

По словам главврача больницы Евгения Родяшина, сертификат – это не самоцель.

- Мы стремимся удовлетворить запросы пациентов и их близких. И останавливаться на достигнутом не станем, - признаётся главврач.

Члены комиссии, которые наблюдали за процессом оказания медицинском помощи, выразили уверенность, что в Областной психбольнице работает слаженный коллектив, который в любой ситуации действует на благо пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU