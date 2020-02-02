Тюменьстат исследует в регионах «тюменской матрёшки» рабочую силу

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:31:40+03:00

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Тюменьстат проводит выборочное обследование рабочей силы. Целью такого исследования является получение сведений об объёме рабочей силы в Тюменской области, о количестве трудоустроенных и безработных, о доле недоиспользования трудовых ресурсов в соответствии с критериями, которые предложены Международной организацией труда.

В Тюменской области в исследовании принимают участие 543 респондента, 342 из которых – жители городов. В Югре – 537 респондентов (345 из них – городские), на Ямале – 475 респондентов (301 – горожане). Как сообщает «Вслух.ру», сведения, которые получены во время опроса – конфиденциальны и не подлежат разглашению. Обработка данных проходит только при условии из обязательного обезличивания.

После того, как все данные будут собраны, специалисты сформируют официальную статистку о качественном составе и использовании рабочей силы. В домохозяйствах опрашивают всех членов семьи старше 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU