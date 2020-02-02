2020-02-02T11:12:37+03:00
Общество

В Тюменской области пожилым и инвалидам уделяют особое внимание

Региональный проект «Старшее поколение» создаёт условия для активного долголетия
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области пожилым и инвалидам уделяют особое вниманиеВ Тюменской области пожилым и инвалидам уделяют особое вниманиеФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Условия для активного долголетия в Тюменской области создаёт региональный проект «Старшее поколение». Как сообщили в региональном департаменте социального развития, он помогает обеспечить пожилых и инвалидов доступными социальными и медицинскими услугами, а также вводит систему долговременного ухода. Тюменскую разработку уже оценили на федеральном уровне, и с 2020 года область входит в число в число пилотных регионов по этому направлению.

Реализуется в регионе с прошлого года образовательный проект «Виртуальная школа по уходу и реабилитации». Он помогает родственникам больных людей обеспечить оптимальный уровень жизни близкому человеку в домашней обстановке.

«Телефон доверия для людей старшего поколения» (8-800-201-41-41) работает в Областном геронтологическом центре. На бесплатный и анонимный звонок отвечает психолог, который помогает найти выход из сложной ситуации и разобраться в причинах беспокойства.

Кроме того, 45% жителей Тюменской области старшего поколения объединили проекты активного долголетия. За последние годы это рекордное количество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В больницах и поликлиниках Тюменской области введён карантин
В Тюменской области пожилым и инвалидам уделяют особое внимание
Жители Голышманово станцуют вальс и полонез в нарядах XIX века
Врачи оценили состояние китайской студентки, которая слегла в Тюмени с коронавирусом
Тюменцам рассказали, как распознать недобросовестных работодателей
В Упоровском районе выпустят книгу «Солдаты Великой Победы»
Тюменцам не рекомендуют близко подходить к микроволновке
Погода в Тюмени 2 февраля: в Ефимов день предсказываем погоду на Масленицу
Социальные контракты в Тюменской области пользуются большим успехом
Тюменскому ХК «Рубин» предстоит сыграть восемь матчей перед плей-офф
В Ишиме шесть часов обсуждали новый проект «Совет отцов»
Пассажиров поезда Москва – Пекин, которые будут выходить в Тюмени, ждёт врачебный осмотр
Детский сад в Каменке Тюменского района принимает малышей от года до полутора лет
От тюменцев ждут панно для проекта «Конёк-Горбунок. Лоскутная сказка»
Тюменские предприниматели оценили идею отдавать непроданные продукты на благотворительность
Куда обращаться в Тюмени, если оставил свои вещи в автобусе?
Тюменские школы закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Глава тюменского Роспотребнадзора: состояние девушки, госпитализированной с коронавирусом, удовлетворительное
Обнародованы имена артистов, которые приедут на фестиваль «Зимний бардовский в Тюмени»
Стало известно о состоянии тюменской студентки, у которой обнаружили коронавирус
На тюменской птицефабрике биобезопасности уделят особое внимание
Тюменцам расскажут о современном театре кукол
В Тюмени состоялась традиционная благотворительная акция «Письмо Деду Морозу»
Гостям Ялуторового острога предстоит разгадать загадки во время спектакля-приключения
Как тюменцы могут зарегистрироваться в качестве самозанятых
Погода в Тюмени 1 февраля: ожидается небольшое потепление и снег