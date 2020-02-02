В Тюменской области пожилым и инвалидам уделяют особое внимание

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:12:37+03:00

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Условия для активного долголетия в Тюменской области создаёт региональный проект «Старшее поколение». Как сообщили в региональном департаменте социального развития, он помогает обеспечить пожилых и инвалидов доступными социальными и медицинскими услугами, а также вводит систему долговременного ухода. Тюменскую разработку уже оценили на федеральном уровне, и с 2020 года область входит в число в число пилотных регионов по этому направлению.

Реализуется в регионе с прошлого года образовательный проект «Виртуальная школа по уходу и реабилитации». Он помогает родственникам больных людей обеспечить оптимальный уровень жизни близкому человеку в домашней обстановке.

«Телефон доверия для людей старшего поколения» (8-800-201-41-41) работает в Областном геронтологическом центре. На бесплатный и анонимный звонок отвечает психолог, который помогает найти выход из сложной ситуации и разобраться в причинах беспокойства.

Кроме того, 45% жителей Тюменской области старшего поколения объединили проекты активного долголетия. За последние годы это рекордное количество.

ИСТОЧНИК KP.RU