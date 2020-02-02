2020-02-02T11:15:26+03:00
Звезды

Жители Голышманово станцуют вальс и полонез в нарядах XIX века

Пушкинский бал пройдёт 7 февраля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жители Голышманово станцуют вальс и полонез в нарядах XIX векаЖители Голышманово станцуют вальс и полонез в нарядах XIX векаФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Более 200 человек примут участие в Пушкинском бале, который стартует 7 февраля в 12 часов в земляновском сельском Доме культуры Голышмановского округа. По словам учителя истории, руководителя Литературно-краеведческого музея им. А. С. Пушкина Земляновской средней школы, организатора Елены Цыбуцининой, светский раут проходит с 1980 года.

Участники, в числе которых школьники, студенты и работающая молодёжь, оденутся в наряды XIX века, войдут в зал под музыку и превратятся в князей и княгинь. Участники станцуют полонез и вальс, споют романсы и примут участие в театрализованном представлении по произведениям Пушкина.

Как сообщает «Тюменская линия», в это же время пройдут мастер-классы по изготовлению вееров и масок, которые девушки используют во время представления. Голышмановские художники напишут портреты дам в старинных платьях и танцующих пар.

– Награждаем призами, грамотами участников бала. Определяем лучшую пару, наряд, творческий номер. Пушкинский бал всегда проходит на высоком уровне, – отметила Елена Цыбуцинина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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