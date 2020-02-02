Тюменцам рассказали, как распознать недобросовестных работодателей

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:20:58+03:00

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Тюменцам, которые ищут объявление о приёме на работу, необходимо пользоваться проверенными источниками информации. В них больше вероятности встретить порядочного работодателя, чем в объявлении в подъезде. Об этом заявила HR-менеджер тюменского кадрового агентства Ирина Дроздова. По её словам, в объявлении обязательно должно быть опубликовано наименование организации.

– Еще есть ресурс rusprofile.ru – бесплатный сервис для проверки контрагентов. Здесь есть данные о деятельности компании, ее участии в судебных тяжбах, численности работников и даже бухгалтерская отчетность. Если вы видите, что компания стабильно получает прибыль, можно смело туда идти, – цитирует Ирину издание «Тюменская область сегодня».

Если у предприятия нулевая отчётность и нет сотрудников, то лучше ещё раз всё взвесить или поискать другого работодателя.

Ещё одним признаком недобросовестности является платное обучение. Менеджер отмечает, что никогда нельзя отдавать деньги работодателю, если нужно получить какие-то навыки и сертификаты. Пройти обучение можно самостоятельно или попросить начальника оплатить курсы в счёт первой зарплаты.

Кстати, с работодателем нужно сразу оговорить условия работы и даже на испытательный срок заключить договор. Так вы убережёте себя от неоплаты вашего труда, отработав первый месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU